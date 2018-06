Das Ölkartell Opec wird den Ölhahn in den kommenden Monaten weiter aufdrehen. Die zusätzliche Produktion soll bei rund 600.000 Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) am Tag liegen. Darauf verständigten sich die Minister bei ihrem Treffen in Wien. Unklar ist noch, welche Länder dieses Förderplus übernehm