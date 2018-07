Im Sommer läuft das Mandat des Aufsichtsratsvorsitzenden der Nationalbank Claus Raidl aus, im kommenden Jahr jenes von Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny. Nach uralter, österreichischer Tradition scheint es auch diesmal so zu sein, dass sich die aktuellen Koalitionspartner die beiden Topjobs untereinander aufteilen. Nach Informationen der Kleinen Zeitung bringt die ÖVP für die Nowotny-Nachfolge den renommierten Wirtschaftswissenschaftler Gottfried Haber in Stellung. Der ÖVP-nahe Experte gehört bereits seit dem Jahr 2013 dem Generalrat der Nationalbank an, wiederholt war der gebürtige Wiener, der seine universitäre Karriere in Klagenfurt startete, als Finanzminister im Gespräch. Für den Generalrat werden die Chefin des Hayek-Instituts Barbara Kolm sowie der ehemalige Direktor der Weltbank Robert Holzmann – ein gebürtiger Obersteirer – genannt. Dem Vernehmen nach sollen die Weichen bereits im Ministerrat Mitte August gestellt werden. Nowotny gilt als SPÖ-nahe, Hoffnungen auf seine Nachfolge hatte sich – unter einem SPÖ-Kanzler – die langjährige EZB-Bankerin Gertrude Tumpel-Gugerell gemacht. Michael Jungwirth