Von Hannes Gaisch-Faustmann

Bis jetzt hat der Post die Konkurrenz nicht geschadet. Obwohl die Deutsche Post mit ihrer Tochter DHL seit 2016 in österreichischen Gefilden wildert, baute der Platzhirsch seine Vormachtstellung aus. 2017 transportierte der teilstaatliche Konzern 97 Millionen Packerln – ein Rekord – und hält 47 Prozent Marktanteil, bei Privatkunden sogar 58 Prozent.

Der steil anziehende Onlinehandel trägt viel dazu bei. Um 15 Prozent wuchs die Gesamtmenge 2017 über alle Zustelldienste in Österreich auf 209 Millionen Pakete. Das erste Quartal 2018 hielt das Tempo konstant. 12,9 Prozent Zuwachs meldete allein die Post – sie dankt es den Internetshoppern. Und ein Ende des Booms ist nicht in Sicht.

Doch ist Amazon um einiges größer als DHL. Die Ankündigung des US-Riesen, ab Oktober einen Zustelldienst in Wien aufzubauen, quittiert die Österreichische Post nach außen mit Gelassenheit. Gewusst hat man es schon länger, nun sei es eben offiziell, sagt die Post. Das künftige Verhältnis zu Amazon wird wohl ambivalent. Auf der einen Seite bleibt der umsatzstärkste Onlinehändler ein Großkunde und soll für weiteres Wachstum sorgen, auf der anderen Seite wird Amazon zum Konkurrenten. „Wir beschäftigen uns intensiv damit“, bestätigte Post-Vorstandschef Georg Pölzl der Kleinen Zeitung bereits im März. Mit gutem Grund.

Wenn Amazon die Zustellung in die Hand nimmt, dann richtig. In den USA betreibt der Konzern unter dem Titel „Prime Air“ bereits jetzt 7000 Lkw und 40 Flugzeuge. Dabei ließ Milliardär und Amazon-Chef Jeff Bezos eben eine Kampagne starten, um US-weit eine Armee von Paketdienstleistern aufzubauen. Auf eigenes unternehmerisches Risiko, aber im Namen und in Uniformen von Amazon sollen die Zusteller arbeiten, so Bezos’ Plan. Mit einem Kapital von 10.000 Dollar könne man einsteigen und zwischen fünf und 40 Lieferautos mit Amazon-Logo betreiben.

Vier von zehn Dollar, die Onlineshopper in den USA ausgeben, entfallen auf Bestellungen bei Amazon, rechnet das „Wall Street Journal“ vor. Amazon begründet seine Offensive damit, dass die etablierten Zusteller FedEx, UPS und US-Post mit dem Aufkommen nicht mehr Schritt halten könnten.

So aggressiv wird Amazon in Wien nicht starten; Details gab das Unternehmen noch nicht bekannt. Einen Vorgeschmack gibt ein Blick zu den deutschen Nachbarn. In 13 Metropolregionen hat Amazon Sortieranlagen aufgebaut, die Lieferung an die Haushalte übernehmen Kurierdienste im Auftrag des Händlers. Den Großteil der Amazon-Post transportieren aber immer noch DHL und Hermes. Steigen wird wohl der Preisdruck. Amazon ist bekannt dafür, nur die niedrigsten Zustellgebühren zu akzeptieren. Das Beispiel der Deutschen Post zeigt, dass der wachsende Markt nicht automatisch zu mehr Gewinn führt. 2018 muss das Unternehmen eine Milliarde Euro abschreiben. Vorstand Frank Appel gestand Fehler ein – zu schnelles Wachstum bei zu hohen Kosten und zu geringen Investitionen. Das werde nun nachgeholt.

Die Österreichische Post ist besser aufgestellt und arbeitet weiter ihre Hausaufgaben ab. Die Zustellung am Tag nach der Bestellung ist Standard, nächstes Level ist die Lieferung am gleichen Tag. Um im engen Wettbewerb vorne zu bleiben, „investieren wir in den nächsten Jahren jährlich 150 Millionen Euro in die Infrastruktur, unter anderem in neue Paketzentren nördlich von Wien und in Kalsdorf südlich von Graz, wo bis 2020 allein 40 bis 50 Millionen verbaut werden“, sagt Pölzl. Er rechnet bis 2021 mit jährlich 150 Millionen von der Post beförderten Paketen. Die Sortierleistung müsse daher auf 100.000 Pakete pro Stunde mehr als verdoppelt werden. Dasselbe gilt für die Kapazitäten der Selbstbedienungsstationen und Postempfangsboxen. Dieses Angebot und auch die Paketabholung vor der Haustüre sorgen dafür, dass der Marktanteil der Post bei den Retouren schon jetzt viel höher sei als bei den Normalpaketen, so Pölzl.