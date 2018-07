Erst im heurigen Februar warnten die Sicherheitsexperten von Kaspersky Lab im Rahmen einer ausführlichen Untersuchung davor, dass Tankstellen vermehrt zum Ziel von Cyberattacken werden könnten. Die Forscher hatten eine Schwachstelle in einer Steuereinheit gefunden, die von Tankstellen weltweit eingesetzt wird. Mittlerweile ist die Gefahr in der Realität angekommen. So wurde in Detroit eine Zapfsäule gehackt und so 2300 Liter Benzin „kostenlos“ abgezweigt. Selbst als die Diebe das Weite suchten, soll die manipulierte Zapfsäule weiter Gratisbenzin ausgegeben haben – bis ein Mitarbeiter per Notfallsfunktion die Leitung abstellte. Detroit ist kein Einzelfall. Knapp davor kam es zu einem ähnlichen Diebstahl in Texas. Dort wurde nach einem Hack Benzin im Wert von 800 US-Dollar gestohlen.