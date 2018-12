Link kopiert

Volkswagen bekommt auch in den USA die Schwierigkeiten mit der Einführung der neuen EU-Abgastestverfahren zu spüren. Im November verkaufte die Kernmarke des VW-Konzerns in den USA mit 26.789 Autos 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Auslieferungen seien du