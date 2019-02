Link kopiert

Die Republik hält über die ÖBAG Anteile an der Post (52,85 Prozent), an der OMV (31,5 Prozent), der Telekom (28,42 Prozent) sowie an den Casinos Austria (33,24).

Neu hinzu kommt die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Der Verbund–Anteil (51 Prozent) bleibt zwar weiterhin im Eigentum des Finanzminister