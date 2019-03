Link kopiert

Millionen Paar Ski werden pro Jahr weltweit verkauft, 2,15 Millionen in Europa, 0,7 Millionen in Nordamerika, 0,3 Millionen in Asien. In Österreich wurden zuletzt 392.000 Paar verkauft (2017/18), womit sich ein seit 2014 anhaltender Wachstumstrend fortsetzt. Rund 50 Prozent davon gehen in den Skiver