Drei Schritte in Richtung Digitalsteuer













Link kopiert

Nun ist es also so weit. Weil EU-weit die Bemühungen für eine große, systemische Digitalsteuer vorerst scheiterten, nimmt Österreich das Heft selbst in die Hand. Konkret hat der Ministerrat drei Maßnahmen beschlossen, die von Finanzminister Hartwig Löger vorgestellt wurden: eine Abgabe von fünf Proz