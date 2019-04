Link kopiert

Paukenschlag am Karfreitag: „Angriff auf österreichische Regionalbank“, alarmierte die BKS-Bank in einer Aussendung. „Die UniCredit Bank Austria (BA) will offenbar eine Stimmenmehrheit an der BKS-Bank erreichen und hat das vermutlich auch bei der Oberbank und bei der BTV vor. Wir gehen davon aus, da