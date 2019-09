Link kopiert

Der neue BMW-Chef Oliver Zipse plant angeblich den Abbau mehrerer Tausend Arbeitsplätze. Bis zum Jahr 2022 wolle der Autobauer in Deutschland 5000 bis 6000 Stellen streichen, davon die meisten in der Konzernzentrale in München, berichtet das „Manager Magazin“. Vor allem die Zentrale in München soll