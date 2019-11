BWB-Chef sieht Unabhängigkeitakut in Gefahr













Link kopiert

Von Claudia Haase

Noch ist die Gefahr aus Sicht des BWB-Chefs Theodor Thanner nicht gebannt. Wohl deshalb dürfte er sich am Dienstag in einem Gespräch mit Journalisten kein Blatt mehr vor den Mund genommen haben. Was er erzählt, klingt wie ein willkürlicher Zugriff auf die Unabhängigkeit einer extrem