Marken des Volkswagenkonzerns führen die Neuzulassungen in Österreich 2019 an. VW ist mit 52.646 verkauften Pkw an der Spitze, mit einigem Abstand folgen Škoda (27.284) und Seat (19.780). Auf Platz vier kommt Ford (19.354), BMW, Renault, Opel, Hyundai, Mercedes und Fiat komplettieren die Top 10.