Ein denkmalgeschütztes Haus in der Griesgasse 28 in Graz wurde revitalisiert und um einen Neubau ergänzt. In vier Gebäudeteilen entstanden so auf rund 1378 m² Nutzfläche 23 geförderte Wohnungen von 32 bis 100 m², die meisten mit Freifläche. Über Fußbodenheizung (Fernwärme) verfügen alle.

Baukosten: 2