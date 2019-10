1. Platz: Bauen in der Altstadt













Backstein war das einzige Material, das für den Bauherren in der Altstadt in Münster infrage kam. Die Architekten Marc Hehn und Christian Pohl setzten einen vierstöckigen Neubau um, der sich in die Umgebung fügt und dennoch im Jetzt angekommen ist. „Ein würdiger Gewinner“ für die Jury. HEHNPOHL ARCH